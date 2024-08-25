شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام قبل زفافها بأيام.. أزمة قلبية السبب والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر وفاة مضيفة الطيران ريهام هشام محمود الخليفة، والتي وافتها المنية في كازابلانكا أثناء رحلة عمل بالمملكة المغربية بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة فور وصولها هناك.

وبكلمات مؤثرة، نعى عبدالله مطراوي خطيب المضيفة الجوية الراحلة ريهام هشام محمود الخليفة، خطيبته أثناء رحلة عمل في كازبلانكا، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة فور وصولها هناك.

وكتب عبدالله مطراوي على حسابه على “فيسبوك”، ناعيًا خطيبته المضيفة الجوية الراحلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت الي رحمه الله تعالي خطيبتي وزوجتي المستقبلية وزوجتي في الجنه ان شاء الله عن قريب ريهام هشام محمود الخليفه.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويسكنه فسيح جناته، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس.. اللهم إن ريهام بنت هشام في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنه القبر وعذاب النار… اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للإسلام وانت قبضت روحها، وانت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها.

ونعت الناقل الوطني مصر للطيران، وفاة المضيفة الجوية ريهام هشام محمود الخليفة، والتي وافتها المنية في كازابلانكا أثناء رحلة عمل بالمملكة المغربية.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن المضيفة الجوية الراحلة “ريهام هشام”، توفت أثناء رحلة إلى كازبلانكا حيث تعرضت لأزمة قلبية داخل الفندق هناك في المغرب بعد وصول الرحلة هناك وقبل عودتهم مرة أخرى إلى القاهرة.

وقالت المصادر، إن المضيفة الجوية الراحلة كانت تستعد لزفافها بعد أسبوعين خلال شهر سبتمبر.

وأكدت المصادر، أن جثمان المضيفة الجوية الراحلة وصل إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، وتم تشييع جثمانها اليوم.

من جانبه قدم الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لأسرة الضيافة الجوية بمصر للطيران عامة وأسرة المضيفة الجوية الراحلة وعائلتها بشكل خاص.



عزاء مضيفة مصر للطيران (3)



عزاء مضيفة مصر للطيران (1)