"اليونيفيل" ومكتب المنسق الأممي في لبنان: سنواصل اتصالاتنا لحث الجميع بقوة على خفض التصعيد

أشارت قوّات "اليونيفيل" ومكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان مشترك في أعقاب التطوّرات عبر الخط الأزرق، إلى أنّ "في ضوء التطوّرات المقلقة على طول الخطّ الأزرق منذ الصّباح الباكر، يدعو مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان و"اليونيفيل"، الجميع إلى وقف إطلاق النّار والامتناع عن المزيد من التّصعيد".

وأكّدا أنّ "العودة إلى وقف الأعمال العدائيّة، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدّولي 1701، هو السّبيل الوحيد المستدام للمضي قدمًا"، مشدّدَين على "أنّنا سنواصل اتصالاتنا لحثّ الجميع بقوّة على خفض التّصعيد".