سقوط مسيّرة إسرائيلية في بلدة عين تنتا العكارية والجيش فككها

سقطت مسيّرة إسرائيليّة في بلدة عين تنتا العكاريّة، عند السّاعة السّادسة صباحًا، وقد حضرت قوّة من الجيش اللبناني وتمّ الكشف عليها وتفكيكها.

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