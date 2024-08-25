نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن مسؤول أميركي كبير، إشارته إلى "أنّنا لم نتلقَّ إخطارًا مسبقًا بنيّة إسرائيل تنفيذ ضربات استباقيّة على لبنان".
ولفت إلى أنّ "إسرائيل أطلعت المسؤولين الأميركيّين أمس على المستجدّات"، موضحًا أنّ "الجيش الإسرائيلي قدّر أنّ "حزب الله" يخطّط لشنّ هجوم في وقت مبكر من صباح اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي: لم نتلقَ إخطارا بنيّة إسرائيل تنفيذ ضربات استباقية على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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