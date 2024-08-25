إعلام عبري: "نجمة داود " توجه نداءً للمستوطنين للتبرع بالدم عقب هجوم حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "نجمة داود الحمراء" عبر القناة 14 الإسرائيلية، عن نداء عاجل للمستوطنين في إسرائيل للتبرع بالدم، وذلك استجابة للحالة الطارئة التي تشهدها البلاد إثر الهجوم المكثف من لبنان ، يأتي هذا النداء في ظل الحاجة المتزايدة لوحدات الدم، نتيجة التصعيد الأمني والظروف الطارئة.

وأكدت "نجمة داود الحمراء" على أهمية الحضور الفوري للتبرع بالدم في أقرب مراكز التبرع لضمان توفر الإمدادات الكافية لمستشفيات البلاد. هذا النداء يأتي في إطار استعدادات المنظمة لمواجهة الطوارئ والحد من تأثير الوضع الأمني على نظام الرعاية الصحية.

في تعليق على الوضع، شدد المسؤولون في المنظمة على أن التعاون السريع من قبل المواطنين سيكون له دور حاسم في إدارة الأزمة وتخفيف الضغط على مستشفيات البلاد. كما أعربوا عن تقديرهم لتعاون المجتمع في هذه الفترة الحرجة، مشيرين إلى أن كل وحدة دم قد تكون لها أهمية كبيرة في إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة.

بريطانيا تدعو لتفادي التصعيد الإقليمي وتحذر من مخاطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أعرب وزير الدولة البريطاني بات مكفادن عن قلقه البالغ من التصعيد الكبير في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فعالة لتفادي حرب إقليمية. وأكد مكفادن أن الأحداث الأخيرة تمثل خطراً حقيقياً يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتكاتف للحد من هذا التصعيد.

في تصريحاته، شدد مكفادن على أهمية العمل العاجل لخفض التصعيد ومنع تطور الأوضاع إلى صراع طويل الأمد بين إسرائيل وحزب الله. وأعرب عن أمل المملكة المتحدة في ألا يكون ما جرى مؤخراً بداية لأعمال عدائية تمتد طويلاً، مما قد يؤدي إلى زيادة المعاناة الإنسانية وتعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وأضاف الوزير البريطاني أن بريطانيا تراقب الوضع عن كثب وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الهدوء والاستقرار. وأكد أن المملكة المتحدة مستعدة للعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية ومنع أي تصعيد إضافي قد يفاقم الوضع الإقليمي.

شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبيد يطلب تحديثاً أمنياً

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عشر شركات طيران أجنبية قد ألغت صباح اليوم رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك في ضوء التصعيد الأمني الأخير في المنطقة. يأتي هذا القرار كإجراء احترازي استجابةً للتوترات المتزايدة والتقارير عن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الدولية.

في ذات السياق، أعلن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه قد اتصل بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلباً للحصول على تحديثات أمنية حول الوضع الراهن. ومع ذلك، لم يتلقَ مكتب لابيد أي رد حتى الآن، مما يعكس حالة من الغموض والتوتر بشأن الوضع الأمني.

تؤكد هذه التطورات على حجم التأثير الذي يحدثه التصعيد العسكري على النشاط المدني والاقتصادي، حيث تبقى الخطوط الجوية الدولية مرهونة بالوضع الأمني في المنطقة.