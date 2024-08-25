شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مشروع «بداية» يعكس الرؤية المتكاملة للدولة لبناء مجتمع مستدام والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع "بداية"، الذي يعد أحد المبادرات الهامة لتعزيز جهود الدولة في تطوير قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى تمكين المرأة ودعم الشباب، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس الرؤية المتكاملة للدولة نحو بناء مجتمع مستدام وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن مشروع "بداية" يأتي في إطار سلسلة من المشروعات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن التركيز على تطوير منظومتي التعليم والصحة يعكس حرص القيادة السياسية على بناء أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفعّالة في بناء الوطن.

وأضاف حزب المؤتمر، أن المبادرة تقدم فرصًا حقيقية لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوسيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن المبادرة ستوفر برامج تدريبية وتمويلية للشباب، بما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على دخول سوق العمل بمشروعاتهم الخاصة.

وأشاد الحزب في بيانه، بالجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه المبادرات بالشكل الأمثل، داعيًا إلى تكاتف الجهود المجتمعية مع الحكومية لتحقيق أهداف مشروع "بداية