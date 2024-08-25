ميقاتي: أجري اتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد والمطلوب وقف العدوان وتطبيق القرار 1701

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اجتماعًا وزاريًّا في دارته، لمتابعة التطوّرات الميدانيّة الأخيرة في الجنوب. وتمّ خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب، والخدمات الطّارئة على الصّعد الصّحيّة والإيوائيّة والتّموينيّة والغذائيّة والمحروقات، وجهوزيّة خلايا الطّوارئ في المناطق، إضافةً إلى نتائج الاتصالات مع المنظّمات الدّوليّة المعنيّة وهيئات المجتمع الأهلي الشّريكة في تنفيذ خطّة الطّوارئ.

وأكّد ميقاتي، خلال الاجتماع، "أنّه يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التّصعيد"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أوّلًا، وتطبيق القرار 1701". وأشار إلى "موقف لبنان الدّاعم للجهود الدّوليّة الّتي يمكن أن تؤدّي إلى وقف إطلاق النّار في غزة".

شارك في الاجتماع الوزراء: عبدالله بو حبيب، هنري خوري، فراس الأبيض، ناصر ياسين، أمين سلام، علي حمية ووليد فياض، بالإضافة إلى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللّواء محمد المصطفى.