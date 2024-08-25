الجميل دعا لتثبيت اتفاقية الهدنة: ما من لبناني سيصدق أكاذيب الخطابات وادعاءات الانتصارات الوهمية

أشار رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، إلى أنّ "بعد الرّدّ والرّدّ على الرّدّ والرّدّ على ردّ الرّدّ، أصبح من الواضح غياب نيّة توسيع الحرب لدى كلّ الجهات".
وأكّد في تصريح، أنّه "لذا وجب الشّروع فورًا في وقف الأعمال العسكريّة من جانبَي الحدود، والذّهاب نحو تثبيت اتفاقيّة الهدنة، وتطبيق القرارات الدّولة المرتبطة بأمن لبنان، تفاديًا لمزيد من الدّمار والموت العبثيّين، بالأخصّ القرار 1559 الّذي ينصّ على حصريّة السّلاح بيد الدّولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللّبنانيّة"، مشدّدًا على أنّ "ما مِن لبناني سيصدّق أكاذيب الخطابات وادّعاءات الانتصارات الوهميّة".
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