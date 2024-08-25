أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، أنّ "لا صحّة لما يتمّ تداوله حول إلغاء جميع الرّحلات من مطار بيروت الدولي وإليه، وإنّما هناك تأجيل لبعض الرّحلات"، مؤكّدةً أنّ "المطار يعمل بشكل طبيعي".

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الطيران المدني: مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي وهناك تأجيل لبعض الرحلات فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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