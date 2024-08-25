علمت "النشرة" أنّ رئيسًا جديدًا لجامعة مسيحيّة، يسعى للحصول وبشتّى الوسائل، على موعد ولو قصير لمقابلة رئيس حزب مسيحي بارز، ظنًّا منه أنّ من شأنه وقف الحملة عليه، والتّستير على مخالفاته وإسكات الطلّاب.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": رئيس جديد لجامعة مسيحية يسعى لمقابلة رئيس حزب مسيحي بارز بهدف وقف الحملة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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