كشف ممثّل لشركة الخطوط الجوّيّة الفرنسيّة "​إير فرانس​"، لوكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ إلغاء رحلات اليوم وغدًا إلى تل أبيب وبيروت"، بسبب الوضع، مشيرًا إلى احتمال تمديد ذلك. وأوضح أنّه سيتمّ "تقييم الوضع" من جديد غدًا الإثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر "إير فرانس" أعلنت إلغاء رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وبيروت اليوم وغدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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