وفاة 34 شخصاً في حادثين بباكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الباكستانية إن 34 على الأقل لقوا حتفهم في حادثين لحافلتين وقعا في شمال شرق وجنوب غرب باكستان اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية أن 12 شخصاً قتلوا على طريق مكران الساحلي في جنوب غرب البلاد. وقال مسؤول إنقاذ إن 22 لقوا حتفهم عندما سقطت حافلتهم في واد قرب بلدة أزاد باتان عند الحدود بين إقليم البنجاب وشطر كشمير.

وقال محمد عثمان منسق عمليات الإنقاذ في راولبندي إن الحافلة الثانية كانت تقل 25 راكبا، بينهم ست نساء وطفل واحد، توفي منهم 22 كما أصيب شخص بجروح خطيرة. وأضاف أن كل الجثث تم انتشالها من الوادي.

لكن وزارة الداخلية قالت إن 29 لقوا حتفهم في الحادث الثاني.

وعبر وزير الداخلية محسن نقفي في بيان عن "خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر المتوفين في الحادثين".