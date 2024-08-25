الخارجية الروسية: نترقب رد فعل المنظمات الدولية على اعتقال مؤسس "تليجرام"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تترقب رد فعل المنظمات الدولية على احتجاز مؤسس "تليجرام" بافيل دوروف في فرنسا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة على قناة "روسيا 24": "نترقب سلوك ورد فعل المنظمات الدولية التي مارست في حالات أخرى ضغطا سياسيا وإعلاميا كبيرا ضد بلدنا".

ووفقا لها، فإن الجانب الروسي "سوف يراقب تحركات المنظمات الدولية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير".

كما أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا أن "السبب الحقيقي لاعتقال دوروف هو محاولة وقف عمل تليجرام حيث يمكن معرفة الحقيقة حول الأحداث الجارية في العالم".

وأضافت في منشور عبر قناتها على تلغرام: " هذا يثير احتجاجا من قبل أولئك الذين يناضلون من أجل حرية التعبير وبناء عالم متعدد الأقطاب".

وفي وقت سابق، أفادت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية باعتقال مؤسس "تلغرام" بافل دوروف في مطار باريس.

وتم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكرت القناة أن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 300 جندي على محور كورسك خلال يوم

أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها واصلت صد وإحباط هجمات الجيش الأوكراني واستهداف احتياطاته على محور كورسك، مضيفة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 300 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت هجمات أوكرانية في اتجاه بلدات وقرى كوماروفكا ومالايا لوكنيا ونيتشايف وتشيركاسكويه بوريتشنويه.

وأضافت البيان أنه تم أيضا إحباط محاولات الهجوم في اتجاه عدد من التجمعات السكنية الأخرى، حيث خسر العدو نحو 40 جنديا بين قتيل وجريح، ودبابة ومعدات عسكرية أخرى.

وواصلت القوات الروسية رصد وتدمير مجموعات تخريبية معادية تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

واستهدفت الضربات النارية الروسية تجمعات قوات ومعدات عسكرية لـ6 ألوية أوكرانية في عدد من المناطق الحدودية لكورسك، كما قصف الطيران مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية لاحتياطات 11 من ألوية العدو في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لكورسك.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 300 عسكري و14 مدرعة، ليرتفع إجمالي الخسائر الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية المعارك إلى أكثر من 5800 جندي و72 دبابة و31 مركبة مشاة قتالية و58 ناقلة جند مدرعة.