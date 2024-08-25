مدفيديف: مؤسس تلغرام ارتكب خطأ فادحا بمغادرته روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف، ارتكب خطأ فادحا بمغادرته روسيا لكي يتحول إلى "رجل عالمي".

وشدد مدفيديف، على أن دوروف المحتجز حاليا في فرنسا، كان ولا يزال يعتبر بالنسبة للغرب "من الروس الخطيرين".

وتذكر مدفيديف أنه تحدث في السابق مع دوروف، الذي رفض التعاون مع وكالات حماية القانون الروسية فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة وغادر الوطن في النهاية.

وأشار مدفيديف إلى أنه سأل دوروف عن سبب رفضه مساعدة الهيئات الأمنية الروسية، فرد بالقول إن، "هذا هو موقفي المبدئي". وعندها حذره مدفيديف من أنه سيتعرض لاحقا لمشاكل جدية في مختلف البلدان.

وأضاف مدفيديف: "لقد ظن دوروف أن أكبر مشاكله كانت في روسيا، فغادرها، وحصل على الجنسية والإقامة في بلدان أخرى. أراد أن يكون رجلا عالميا يمكنه العيش بشكل جيد بدون وطنه كما يقول المثل اللاتيني Ubi bene ibi patria (وطني حيث أعيش بشكل جيد وحيث يوجد الخير)".

وأكد مدفيديف أن دوروف كان ولا يزال "بالنسبة لجميع أعدائنا المشتركين الآن، من الروس، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بدوافعه ونواياه ولذلك هو خطير".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن: "لقد أخطأ في حساباته. يجب أن يفهم دوروف أخيرا، أن الوطن، مثل الزمن، لا يمكن اختياره".

اعلام عبرى : "نجمة داود الحمراء" توجه نداءً عاجلاً إلى المستوطنين للحضور والتبرع بالدم بعد الهجوم حزب الله

أعلنت "نجمة داود الحمراء" عبر القناة 14 الإسرائيلية، عن نداء عاجل للمستوطنين في إسرائيل للتبرع بالدم، وذلك استجابة للحالة الطارئة التي تشهدها البلاد إثر الهجوم المكثف من لبنان. يأتي هذا النداء في ظل الحاجة المتزايدة لوحدات الدم، نتيجة التصعيد الأمني والظروف الطارئة.

وأكدت "نجمة داود الحمراء" على أهمية الحضور الفوري للتبرع بالدم في أقرب مراكز التبرع لضمان توفر الإمدادات الكافية لمستشفيات البلاد. هذا النداء يأتي في إطار استعدادات المنظمة لمواجهة الطوارئ والحد من تأثير الوضع الأمني على نظام الرعاية الصحية.

في تعليق على الوضع، شدد المسؤولون في المنظمة على أن التعاون السريع من قبل المواطنين سيكون له دور حاسم في إدارة الأزمة وتخفيف الضغط على مستشفيات البلاد. كما أعربوا عن تقديرهم لتعاون المجتمع في هذه الفترة الحرجة، مشيرين إلى أن كل وحدة دم قد تكون لها أهمية كبيرة في إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة.