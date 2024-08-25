الجيش الإسرائيلي يقرر إلغاء حالة الطوارئ وسط البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي عن قرار إلغاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على وسط إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة حزب الله صباح اليوم ، يأتي هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني وتخفيف الضغوط على المناطق الداخلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الإلغاء يأتي في إطار إعادة تقييم فعالية الإجراءات الأمنية واتخاذ تدابير مناسبة وفقاً لتطورات الوضع. ورغم إلغاء حالة الطوارئ في وسط إسرائيل، أُبقيت القيود على البلدات الحدودية القريبة من لبنان، حيث تظل هذه المناطق تحت تدابير أمنية مشددة لحماية السكان من أي تهديدات محتملة.

في الوقت نفسه، أكد الجيش أن الإجراءات الأمنية في البلدات الحدودية ستظل سارية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي تصعيد قد يحدث في المستقبل. وأوضح الجيش أن الوضع في المناطق الحدودية سيظل تحت المراقبة الدقيقة، وأن أي تطورات قد تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم مستمر للوضع الأمني واتخاذ قرارات مبنية على الوضع الراهن. وأكد على أهمية اليقظة المستمرة والاستعداد لأي تطورات قد تحدث على الأرض.

الجيش الإسرائيلي: عدم تضرر أي قواعد عسكرية وسقوط القذائف يقتصر على المناطق الحدودية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي أكد عدم تضرر أي من قواعده العسكرية خلال الهجمات الصاروخية التي وقعت صباح اليوم ، جاء هذا الإعلان في إطار تقييم الوضع الأمني وتطمين الجمهور بشأن سلامة المنشآت العسكرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القذائف والصواريخ التي أطلقتها جماعة حزب الله خلال الهجوم لم تصل إلى وسط إسرائيل، حيث اقتصرت الأضرار على المناطق الحدودية القريبة من لبنان. وأضاف أن الأنظمة الدفاعية التابعة للجيش تمكنت من التصدي لمعظم الهجمات ومنع وصولها إلى المناطق الأخرى.

وفي سياق متصل، أكد الجيش أن جميع القواعد العسكرية في البلاد تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في صفوف الجنود. وأكد الجيش أن الاستعدادات الأمنية في القواعد العسكرية قد تم تعزيزها لضمان استمرارية العمل والتعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة.

يأتي هذا التصريح بعد تقييم سريع للوضع، حيث ركز الجيش على الحفاظ على الجاهزية القصوى وتعزيز الدفاعات في المناطق الحدودية ، وأشار جيش الاحتلال إلى أن الأوضاع في وسط إسرائيل والجنوب تحت السيطرة، وأن القوات تعمل على الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.