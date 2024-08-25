حزب الله ينفي الادعاءات الإسرائيلية حول تعطيل هجوم المقاومة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى حزب الله عبر بيان رسمي ، اليوم الاحد ، الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت أن الجيش الإسرائيلي قد قام بعمل استباقي لتعطيل هجوم المقاومة فى الرد على اغتيال القيادى فؤاد شكر ، واعتبر الحزب هذه الادعاءات بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات الاحتلال للتغطية على فشله في مواجهة المقاومة.

وأكد الحزب أن المقاومة لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بمحاولات الاحتلال، وأن تصعيد العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يغير من إرادة المقاومة وعزمها على تحقيق أهدافها. وأشار إلى أن حزب الله سيواصل جهوده بكل قوة وثبات، مؤكداً أن أي محاولة للتشويش على عمليات المقاومة لن تنجح في تحقيق أهداف الاحتلال.

وفي سياق متصل، شدد حزب الله على أن المقاومة مستمرة في استعدادها لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو، وأنها تسعى لردع الاحتلال عن ممارسة المزيد من الاعتداءات. وأكد الحزب أن التصريحات الإسرائيلية لن تؤثر على سير العمليات، وأن المقاومة ستظل حاضرة ومستعدة لمواجهة أي تهديدات.

مراسل القاهرة الإخبارية ينفي توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن مطار بيروت الدولي يعمل بشكل طبيعي ، اليوم الاحد ، نافياً ما تردد عن توقف حركة الملاحة الجوية ، وأكد المراسل أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر بالتطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وأن الرحلات الجوية تسير وفقاً للجدول المقرر.

وأوضح المراسل أن السلطات اللبنانية تقوم بجهود مكثفة لضمان سلامة العمليات الجوية وسير المطار بدون أي مشاكل. وأشار إلى أن كل العمليات التشغيلية في المطار تجري بسلاسة، ولا توجد أي إشارات على توقف أو تأخير في الرحلات.

في ذات السياق، شدد المراسل على أن إدارة مطار بيروت الدولي قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الركاب والطائرات، وأن المطار مستمر في تقديم خدماته بفعالية. وأكد أن الأنباء التي تتحدث عن توقف حركة الملاحة الجوية لا أساس لها من الصحة، وأن المطار يواصل العمل كالمعتاد.

الجيش الإسرائيلي يقرر إلغاء حالة الطوارئ في وسط إسرائيل مع الإبقاء على القيود في البلدات الحدودية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قرار إلغاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على وسط إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة حزب الله صباح اليوم ، يأتي هذا القرار بعد تقييم الوضع الأمني وتخفيف الضغوط على المناطق الداخلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الإلغاء يأتي في إطار إعادة تقييم فعالية الإجراءات الأمنية واتخاذ تدابير مناسبة وفقاً لتطورات الوضع. ورغم إلغاء حالة الطوارئ في وسط إسرائيل، أُبقيت القيود على البلدات الحدودية القريبة من لبنان، حيث تظل هذه المناطق تحت تدابير أمنية مشددة لحماية السكان من أي تهديدات محتملة.

في الوقت نفسه، أكد الجيش أن الإجراءات الأمنية في البلدات الحدودية ستظل سارية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي تصعيد قد يحدث في المستقبل. وأوضح الجيش أن الوضع في المناطق الحدودية سيظل تحت المراقبة الدقيقة، وأن أي تطورات قد تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييم مستمر للوضع الأمني واتخاذ قرارات مبنية على الوضع الراهن. وأكد على أهمية اليقظة المستمرة والاستعداد لأي تطورات قد تحدث على الأرض.