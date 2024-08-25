الجيش الأوكراني يخسر 300 جندي على محور كورسك خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها واصلت صد وإحباط هجمات الجيش الأوكراني واستهداف احتياطاته على محور كورسك، مضيفة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 300 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت هجمات أوكرانية في اتجاه بلدات وقرى كوماروفكا ومالايا لوكنيا ونيتشايف وتشيركاسكويه بوريتشنويه.

وأضافت البيان أنه تم أيضا إحباط محاولات الهجوم في اتجاه عدد من التجمعات السكنية الأخرى، حيث خسر العدو نحو 40 جنديا بين قتيل وجريح، ودبابة ومعدات عسكرية أخرى.

وواصلت القوات الروسية رصد وتدمير مجموعات تخريبية معادية تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

واستهدفت الضربات النارية الروسية تجمعات قوات ومعدات عسكرية لـ6 ألوية أوكرانية في عدد من المناطق الحدودية لكورسك، كما قصف الطيران مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية لاحتياطات 11 من ألوية العدو في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لكورسك.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 300 عسكري و14 مدرعة، ليرتفع إجمالي الخسائر الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية المعارك إلى أكثر من 5800 جندي و72 دبابة و31 مركبة مشاة قتالية و58 ناقلة جند مدرعة.

حزب الله يبث مشاهد للقواعد الإسرائيلية التي استهدفها بالمرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر

بث حزب الله مشاهد للقواعد والثكنات العسكرية التي استهدفها اليوم الأحد، في المرحلة الأولى من الرد على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت يوليو الماضي.

حزب الله ينفي الادعاءات الإسرائيلية حول تعطيل هجوم المقاومة

نفى حزب الله عبر بيان رسمي ، اليوم الاحد ، الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت أن الجيش الإسرائيلي قد قام بعمل استباقي لتعطيل هجوم المقاومة. واعتبر الحزب هذه الادعاءات بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات الاحتلال للتغطية على فشله في مواجهة المقاومة.

وأكد الحزب أن المقاومة لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بمحاولات الاحتلال، وأن تصعيد العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يغير من إرادة المقاومة وعزمها على تحقيق أهدافها. وأشار إلى أن حزب الله سيواصل جهوده بكل قوة وثبات، مؤكداً أن أي محاولة للتشويش على عمليات المقاومة لن تنجح في تحقيق أهداف الاحتلال.

وفي سياق متصل، شدد حزب الله على أن المقاومة مستمرة في استعدادها لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو، وأنها تسعى لردع الاحتلال عن ممارسة المزيد من الاعتداءات. وأكد الحزب أن التصريحات الإسرائيلية لن تؤثر على سير العمليات، وأن المقاومة ستظل حاضرة ومستعدة لمواجهة أي تهديدات.