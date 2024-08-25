الجيش الإسرائيلي: سقوط القذائف يقتصر على المناطق الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي أكد عدم تضرر أي من قواعده العسكرية خلال الهجمات الصاروخية التي وقعت صباح اليوم ، جاء هذا الإعلان في إطار تقييم الوضع الأمني وطمئنة الجمهور بشأن سلامة المنشآت العسكرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القذائف والصواريخ التي أطلقتها جماعة حزب الله خلال الهجوم لم تصل إلى وسط إسرائيل، حيث اقتصرت الأضرار على المناطق الحدودية القريبة من لبنان. وأضاف أن الأنظمة الدفاعية التابعة للجيش تمكنت من التصدي لمعظم الهجمات ومنع وصولها إلى المناطق الأخرى.

وفي سياق متصل، أكد الجيش أن جميع القواعد العسكرية في البلاد تعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في صفوف الجنود. وأكد الجيش أن الاستعدادات الأمنية في القواعد العسكرية قد تم تعزيزها لضمان استمرارية العمل والتعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة.

يأتي هذا التصريح بعد تقييم سريع للوضع، حيث ركز الجيش على الحفاظ على الجاهزية القصوى وتعزيز الدفاعات في المناطق الحدودية ، وأشار جيش الاحتلال إلى أن الأوضاع في وسط إسرائيل والجنوب تحت السيطرة، وأن القوات تعمل على الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.

الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين وسط البلاد للعودة لحياتهم الطبيعية

دعت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ، اليوم الاحد ، المواطنين في وسط البلاد إلى العودة لحياتهم الطبيعية بعد تقييم الوضع الأمني عقب الهجمات الصاروخية التي شهدتها البلاد صباح اليوم ، جاء هذا الإعلان في إطار جهود الجيش لطمأنة الجمهور واستعادة الروتين اليومي.

وأكدت الجبهة الداخلية أن الوضع الأمني في الوسط تحت السيطرة، وأن الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية قد نجحت في التصدي للتهديدات ومنع وقوع أضرار في المناطق السكنية. وأضافت أن جميع الخدمات الأساسية والأنشطة العامة يمكن استئنافها كالمعتاد، حيث لا توجد أي قيود جديدة مفروضة على حركة المواطنين في وسط البلاد.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى أن الأوضاع الأمنية قد استقرت بعد الهجمات، وأنه لا توجد تهديدات مباشرة تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية في وسط البلاد. وأكدت على أهمية العودة إلى الروتين اليومي لضمان استقرار الحياة العامة وتعزيز الشعور بالأمن بين المواطنين.

كما أوضحت الجبهة الداخلية أن القوات المسلحة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمان. وشددت على ضرورة الالتزام بالإرشادات الأمنية وتوخي الحذر في المناطق القريبة من الحدود، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع تحسناً ملحوظاً في الوسط