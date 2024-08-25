شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة" تواصل نشاطها بالمحافظات لدعم مليون ونصف المليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت حملة "ايد واحدة" التى اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، نشاطها في جميع محافظات الجمهورية من أجل تقديم الدعم إلى مليون ونصف المليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

وتعد "إيد واحدة"، مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتتنوع أنشطة حملة إيد واحدة ما بين إطلاق القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توزيع المواد الغذائية سواء وجبات ساخنة أو توزيع لحوم، إضافة إلى اقامة ندوات توعوية، وندوات الهيئة العامة للاستعلامات في محافظات مصر.

ولاقت الحملة استجابة مجتمعية واسعة سواء من العاملين بالمجتمع المدني أو والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

تهدف حملة "إيد واحدة" إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.