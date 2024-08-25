مجلس مستوطنات رام الله أكّد مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية خلال هجوم حزب الله اليوم

أكّد مجلس المستوطنات الإسرائيلية في رام الله، مقتل جندي في البحرية الإسرائيلية خلال هجوم حزب الله اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن أنّ "حزب الله" استهدف زورقًا من نوع "دفورا" تابعًا لسلاح البحر الإسرائيلي صباح اليوم، ما أدّى إلى مقتل جندي وإيقاع عدد من الجرحى.

وجاء ذلك في إطار الرد الأولي لحزب الله على اغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، والذي نفذه صباح اليوم، وأعلن أنّه سوف يعلن عن تفاصيله لاحقًا، مكتفيًا بالإعلان عن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلي.