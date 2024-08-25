عدد المشاركين في إحياء زيارة أربعين الإمام الحسين في كربلاء بلغ أكثر من 21 مليون زائر

أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في كربلاء العراقية، عن مشاركة 21.480.525 زائرًا في إحياء زيارة أربعين الإمام الحسين.

وأوضحت،عبر موقعها الرسمي، أنّ "العتبة اعتمدت على منظومة عدّ إلكتروني دقيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحصاء الوافدين إلى كربلاء المقدسة، عبر الطرق التي يسلكها الزائرون وأبواب العتبة المقدسة".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خطة الزيارة الأربعينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقال: "أجدد تقديري إلى المضيف الأول وهو المواطن العراقي لكل ما وجدناه من كرم وسخاء"، مبيناً أن "زيارة الأربعين ملحمة وطنية، وهذا النجاح ما كان ليتم لولا الأداء البطولي للأجهزة الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها".

وأشاد باللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مثمناً "المؤسسات الخدمية والإدارية المحلية في المحافظات وتشكيلات مختلف الوزارات".