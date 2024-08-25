المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المناطق الحدودية مع لبنان

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري "إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المناطق الحدودية مع لبنان".
وفي وقت سابق، اشار وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى "أنّنا نراقب عن كثب، بالتّعاون مع رئيس الوزراء في كاريا، الإجراءات الّتي يتّخذها الجيش الإسرائيلي لإزالة التّهديدات المختلفة".
في السّياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ "وزير الدّفاع أعلن حالة تأهّب خاصّة على الجبهة الدّاخليّة، لمدّة 48 ساعة".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، بأنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو تقوم بتوجيه من القيادة الشّماليّة وهيئة الاستخبارات العسكريّة، بمهاجمة أهداف لـ"حزب الله" شكّلت تهديدًا فوريًّا على الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة".
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