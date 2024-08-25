ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 40405 قتلى و93468 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي حول أعداد ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيدًا و112 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40405 شهداء و93468 مصابًا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.