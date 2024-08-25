"رويترز" اعلنت إصابة اثنين من فريقها الصحافي وفقدان ثالث في ضربة على فندق بشرق أوكرانيا

أعلنت وكالة "رويترز" ، "إصابة اثنين من أعضاء فريقها الصحافي وفقدان ثالث اثر ضربة استهدفت فندقا خلال الليل في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا". واشارت "رويترز" الى أن "أحد زملائنا مفقود بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة بأن "طاقمها المكوّن من ستة أشخاص كان في الفندق، وبأنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".

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