البابا فرنسيس ندد بقيام اوكرانيا بحظر الكنيسة الارثوذكسية المرتبطة بروسيا

ندد البابا فرنسيس بـ"قيام كييف بحظر الكنيسة الارثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو"، معتبرا انه "يجب عدم المساس بالكنائس". وذكر البابا فرنسيس، أن "بعد التفكير في القوانين التي اعتمدت في اوكرانيا مؤخرا، أخشى على حرية هؤلاء الذين يصلون". وذلك غداة توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون يحظر الكنيسة الارثوذكسية المرتبطة بموسكو في قرار نددت به روسيا واعتبرته "اضطهادا".

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