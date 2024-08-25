مقتل 13 شخصا على الأقل في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن

أفادت المنظمة الدولية للهجرة عن "مقتل 13 شخصا على الأقل وفقد أثر 14 في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن "المركب الذي انطلق من جيبوتي، كان على متنه 25 مهاجرا اثيوبيا وشخصين يمنيين".

وأوضحت المنظمة الدولية أن "من بين الضحايا هناك 11 رجلا وامرأتان، وما تزال عمليات البحث جارية على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين وكذلك القبطان اليمني ومساعده" مشيرة إلى أنه "ما يزال سبب غرق السفينة غير واضح في هذه المرحلة".

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 97200 مهاجر إلى اليمن في 2023، وهو ما يتجاوز عدد العام السابق.

ووقعت حوادث غرق أخرى قبالة سواحل اليمن في حزيران وتموز.