بالصور.. جهاز حماية المستهلك يشن حملة مكبرة على منشآت طبية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين ببني سويف، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية والتجارية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الحملة التي قادها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من تحرير محضري غلق لمركزي حضانات لعدم حصولهما على الترخيص اللازمة، ونقص الاشتراطات الصحية، فضلا عن استصدار قرار غلق لإحدى العيادات الخاصة، ومعمل دم لعدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، ونقص الاشتراطات الصحية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات، خاصة بالتصرف في 2 طن من الدقيق البلدي المدعم المُخصص للمخابز البلدية، بجانب تحرير 22 محضرا لمخالفات متفاوتة شملت 10 محاضر لعدم إصدار فواتير، وعدم وجود شهادات صحية، و 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و 4 محاضر خاصة بعدم وجود ميزان، ونقض وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.