مصدر بالصحة يكشف موقف تكليف الصيادلة دفعة 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن حقيقة تكليف الصيادلة خريجي دفعة 2022، بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر لمصراوي، إنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان بشأن تكليف الصيادلة دفعة 2022، مضيفًا: "ما يصدر من الوزارة يُعلن على صفحة الوزارة، وبالتالي فأي إعلانات متداولة بشأن التكليف غير حقيقية حتى الآن".

وأوضح أن الإعلان عن حركة التكليف الجديدة سيتم حين الانتهاء من كافة الأمور المرتبطة بالحركة الجديدة، وخاصة دراسة احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة.

وسبق أن خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، رؤساء القطاعات بديوان عام الوزارة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ لحصر احتياجات الوزارة من الصيادلة حديثي التخرج دفعة 2022.

وتلقت الإدارة نهاية يوليو الماضي ردًا من تلك الجهات، على أن تحدد حالياً أعداد الاحتياج من الصيادلة حديثي التخرج.