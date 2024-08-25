عدد من طالبي اللجوء السودانيين بكوريا الجنوبية ينظمون وقفة لمطالبة السلطات بمنحهم حق اللجوء الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

نظم عدد من طالبي اللجوء السودانيين في كوريا الجنوبية، وقفة أمام محطة سول للقطارات، حيث طالبوا السلطات المسؤولة منحهم حق اللجوء الإنساني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

ويأتي طلب طالبي اللجوء السودانيين بسبب الحرب المدمرة التي تشهدها بلادهم، والتي مضى عليها أكثر من عام وراح ضحيتها الآلاف من المواطنين المدنيين وأدت إلى تدمير بيوتهم والبنى التحتية ونهب ممتلكاتهم، كما خلفت الكثير من المآسي الإنسانية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تشير إلى حجم المأساة التي يعانيها السودانيون جراء الحرب التي نجم عنها نزوح أكثر من 8 ملايين مواطن سوداني إلى الخارج طلبا للسلامة.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها السلطات الكورية بالنظر بعين الاعتبار لحجم المأساة الإنسانية في السودان وتقديم المساعدات اللازمة، وأوضحوا أنهم سيستمرون في تنظيم الوقفات السلمية لإيصال أصواتهم إلى الشعب الكوري والسلطات الكورية ومناشدة الجهات المسؤولة بإيجاد حل لقضيتهم الملحة.