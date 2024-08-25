"الأمور تتجه نحو حرب عالمية ثالثة".. ترامب معلّقا على هجمات حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، إن "القنابل تتساقط في كل مكان من الشرق الأوسط فمن يتفاوض نيابة عنا هناك؟"

وأشار ترامب، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقضي إجازة في كاليفورنيا ونائبته، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس منشغلة بحملتها الانتخابية.

وأضاف ترامب في منشوره "دعونا لا نشهد حربا عالمية ثالثة لأن هذا ما تتجه إليه الأمور".

وكان حزب الله قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من هجومه الذي جاء ردا على اغتيال إسرائيل القائد الكبير في الجماعة فؤاد شكر قد انتهت بنجاح كامل.

وأوضح حزب الله في بيان أن المرحلة الأولى "هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر".