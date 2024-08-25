شكرا لقرائتكم خبر عن سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا.. وصلات مياه الشرب ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجمعيات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

ويأتي إعادة إعمار المنازل وضمان سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا على رأس أولويات التحالف الوطني، ومن بين تلك الجهود كان نجاح جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، فى تركيب 290 وصلة مياه شرب مجانيه بقرى مركز إطسا، تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم.

ويتمثل هدف التحالف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، هو ضمان المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لاسيما وأن أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها جاءت وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرا إلى أنه عمل خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024، على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي.

واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليونا و883 ألفا و796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور، وحرص التحالف على سد فجوة الاحتياجات الأساسية للأسر التي ينقصها بعض الاحتياجات ،فتم الانتهاء من إعادة أعمار 384 منزلا، بالإضافة الى تجهيز العرائس وتوزيع الأدوات الكهربائية و الأثاث وتركيب وصلات المياه وغيرها، كما تم تجهيز معارض للملابس وتوزيع "بطاطين" لـ17.637 ألف أسرة .