شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية يثمن دور البرلمان العربى فى تعزيز العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأحد، الموافق 25 أغسطس 2024 وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم عادل العسومي تهانيه للمستشار محمود فوزي على توليه المنصب الجديد، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد، كما ثمن دور الدولة المصرية المحوري في دعم العمل البرلماني عربيًا ودوليًا، وتعزيز أواصر التعاون العربي خاصةً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره لعادل العسومي على هذه الزيارة، مثمنًا الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة.

واشار "فوزي" إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان العربي وأهمية توطيد التعاون بين الجانبين.