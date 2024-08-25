مصر تدعو إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التوتر في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتزايد على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته، وتجنب انزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل.

وأشارت إلى أن التطورات المتسارعة في جنوب لبنان تعكس تحذيراتها السابقة بشأن تداعيات التصعيد غير المسؤول في المنطقة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في أزمة قطاع غزة.

وأعادت مصر التأكيد على أهمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، لتجنب المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات التي تهدد السلم والأمن.