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نصر الله: استخدمنا نحو 300 صاروخ "كاتيوشا" لإشغال القبة الحديدية الإسرائيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن هدف جماعته كان استنزاف وإشغال القبة الحديدية الإسرائيلية من أجل إتاحة الفرصة للمسيرات للوصول لأهدافها.

وأشار نصر الله، إلى أن حزب الله استخدم نحو 300 صاروخ كاتيوشا في تحقيق هدفه بإشغال القبة الحديدية، موضحا أن جميع منصات إطلاق الصواريخ ومرابض المسيرات عملت بلا استثناء ولم يتم استهدافها.

ولفت نصر الله، إلى أنه وفقا لمعلومات حزب الله، فإن عددا من المسيرات أصابت أهدافها في قاعدتي غليلوت وعين شيما لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكتم، مؤكدا أن "الأيام ستثبت حقيقة ما جرى في عملياتنا والعدو غير من روايته التي بدأ بها صباح اليوم".

وأوضح نصر الله، أن الحزب لم يكن لديه النية لاستهداف تل أبيب أو مطار بن جوريون، مشددا على ان أي إصابات في نهاريا أو عكا مؤكد أنها من الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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