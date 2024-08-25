الرد على اغتيال فؤاد شكر.. حماس تعلق على هجوم حزب الله ضد إسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، على الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني على إسرائيل، قائلة إنه الهجوم جاء تأكيدًا على أن أي اعتداء تقوم به إسرائيل لن يمر دون رد.

وفي وقت سابق اليوم شن حزب الله اللبناني عدة هجمات على مواقع مختلفة في إسرائيل، سبقه ضربة استباقية من الجيش الإسرائيلي على عدة قرى في الجنوب اللبناني.

وجاء هجوم حزب الله ضمن المرحلة من عملية الرد على اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر خلال العملية التي نفذتها تل أبيب في بيروت، وبلغ إجمالي الهجمات التي شنتها إسرائيل في الضربة الاستباقية 40 هجومًا.