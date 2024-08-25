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رويترز: حزب الله وإسرائيل تبادلا الرسائل عقب هجمات اليوم بأن أيا منهما لا يريد التصعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسيين مطلعين قولهم، إن إسرائيل وحزب الله اللبناني تبادلا الرسائل عقب هجمات اليوم بأن أيا منهما لا يريد التصعيد.

وبدأ حزب الله اللبناني هجومًا ضد إسرائيل في وقت سابق اليوم، في إطار عملية الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر، على عدد من المناطق الإسرائيلية، بينما شنت تل أبيب هجومًا استباقيًا ضد عدد من قرى الجنوب الله اللبناني وصلوا إلى 40 هجومًا.

وقال حزب الله إن الهجوم يأتي ضمن المرحلة الأولى من عملية الرد على اغتيال شكر، الذي استهدفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية ببيروت يوليو الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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