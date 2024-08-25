نصر الله: خسائرنا مقبولة فالمنصة الواحدة لإطلاق الصواريخ تكلفنا 8 آلاف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف صواريخ الجماعة الاستراتيجية كذب "فنحن لم نستخدمها في هجومنا".

وأشار نصر الله إلى أن الهجوم الإسرائيلي أصاب منصتين من ست منصات كانت معدة لإطلاق الصواريخ بعد أداء مهمتها، مضيفا "لم نكن ننوي استخدام صواريخ دقيقة التوجيه اليوم لكننا قد نستخدمها في المستقبل القريب".

وأكد نصر الله أن كل المواقع التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا علاقة لها بهجوم حزب الله اليوم، لافتا إلى أن "هذا معناه فشل استخباراتي إسرائيلي".

وأوضح نصر الله أن خسائر حزب الله مقبولة، إذ إن المنصة الواحدة المخصصة لإطلاق الصواريخ تكلفه نحو 8 آلاف دولار.