نصر الله: إذا لم تكن النتائج عملية اليوم كافية فردّنا على اغتيال شُكر سيستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن "عمليتنا أُنجزت كما خططت ونحن أمام ادعاءات كاذبة وفشل استخباراتي من جانب العدو".

وأشار نصر الله، إلى أن المقاومة قامت بردها رغم التحديات ورغم التهويل الخارجي والداخلي، لافتا إلى أن عملية اليوم تمت على مرحلتين الأولى ضمت أكثر من 300 صاروخ كاتيوشا والثانية اعتمدت على عبور المسيرات.

وأوضح نصر الله أن حزب الله يقيم رده على اغتيال فؤاد شكر بناء على المعلومات، مضيفا "سنقدر حجم الخسائر وبناء عليه سيكون قرارنا بشأن استكماله".

وأكد نصر الله أن الحزب سيقيم تأثير عملية اليوم وإذا لم تكن النتائج كافية فرده على اغتيال فؤاد شكر سيستمر.