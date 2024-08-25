شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. سفير فلسطين يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وفلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة بزيارة تفقدية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

جاءت هذه الزيارة للتعبير عن التضامن مع مرضى السرطان من أبناء قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في هذا الصرح الطبي الكبير، وتقديم الدعم المعنوي لهم.

رافق السفير الفلسطيني في جولته التفقدية مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، حيث قاموا بجولة شاملة على أقسام المستشفى المختلفة، بدءًا من قسم الاستقبال ومرورًا بغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي.

وأعرب السفير الفلسطيني عن إعجابه الكبير بالمستوى الطبي المتقدم والتجهيزات العالمية التي يتمتع بها مستشفى شفاء الأورمان، مؤكدًا أنها تضاهي المستشفيات العالمية. كما وجه الشكر والتقدير للطاقم الطبي على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى، مؤكدًا أن مصر وشعبها يقفون دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.

من جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالسفير الفلسطيني، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الأهلية المصرية والفلسطينية، في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من مختلف الفئات، خاصةً المرضى من قطاع غزة.



