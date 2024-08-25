كشفت صحيفة "معاريف"، أنّ "أنظمة الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من غزة وانفجر في تل أبيب".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة مستوطنة أثناء هروبها نحو ملجأ عند تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب".
وفي السياق، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنّه تم "رصد صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة في ريشون لتسيون".
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" عن قصف مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة"- "M90"، وذلك "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا"، وفق بلاغ صادر عنها.
في السياق، اعترفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بـ"إطلاق قذيفة من منطقة جنوب غزة باتجاه منطقة تل أبيب"، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه دوّت انفجارات في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي، أعلنت القسام في وقت سابق من اليوم عن تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.
كما كشفت عن كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، حيث تمكنت من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً في قوة إسرائيلية مدرعة، معلنة عن هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق من غزة انفجر في تل أبيب وأُصيبت مستوطنة أثناء هروبها نحو ملجأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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