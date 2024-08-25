هيئة البث الإسرائيلية: عودة طاقم المفاوضات من القاهرة إلى تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "عودة طاقم المفاوضات من القاهرة إلى تل أبيب".
وعقد في وقت سابق في العاصمة المصرية القاهرة جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.
وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة أمس، بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر، للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.
وأكدت حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما اتُفق عليه سابقا، مطالبة بالضغط على إسرائيل وإلزامها، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.
وكانت قد نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع بأنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن الوفد الأميركي برئاسة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك أجريا محادثات مع كبار المسؤولين المصريين ثم محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين.
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