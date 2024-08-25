السفير الإسرائيلي بواشنطن: وافقنا على تقليص قواتنا بممر فيلادلفيا لكن لسنا ملزمين بمغادرته في هذه المرحلة

أكّد السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوج، في حديث لشبكة "سي بي إس"، "أننا وافقنا على تقليص قواتنا بممر فيلادلفيا لكن لسنا ملزمين بمغادرته في هذه المرحلة".

وفي 23 آب، نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الأربعاء الموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة، وذلك خلال المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حتى تتمكن المفاوضات بشأن الصفقة من المضي قدمًا".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن "نتانياهو قبل جزئيًا طلب بايدن ووافق على التخلي عن موقع إسرائيلي واحد على طول الحدود".

في وقت سابق، أعلن عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، عن مغادرة وفد حركة حماس المفاوض القاهرة مساء اليوم، بعد أن "التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكّد أنّ الوفد طالب بـ"إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه يوم 2 تموز، والمبني على ماورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

وقال: "حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح شعبنا العليا ووقف العدوان عليه"، متابعًا "أكد وفد حماس على موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة".