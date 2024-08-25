"القسام" أعلنت قصف تل أبيب بصاروخ من طراز "M90"

أعلنت كتائب "القسام" عن قصف مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة"- "M90"، وذلك "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا"، وفق بلاغ صادر عنها.

في السياق، اعترفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بـ"إطلاق قذيفة من منطقة جنوب غزة باتجاه منطقة تل أبيب"، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه دوّت انفجارات في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي، أعلنت القسام في وقت سابق من اليوم عن تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

كما كشفت عن كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، حيث تمكنت من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً في قوة إسرائيلية مدرعة، معلنة عن هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.