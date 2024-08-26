الحجر الزراعي: مصر تصدر 405 سلع زراعية إلى 160 دولة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن حجم الصادرات المصرية الزراعية يزيد بانتظام، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها جودة وسمعة المنتج المصري في كل الأسواق العالمية.

وقال المنسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تصدر حوالي 405 سلع زراعية إلى 160 دولة، مؤكدا أن الصادرات الزراعية واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي والدخل المصري.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن سمعة الصادرات الزراعية المصرية جيدة جدًا بين دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعطيها قدرة تنافسية كبيرة جدًا في أسواق العالم المختلفة.

وأكد المنسي، ضرورة استمرار التعاون المشترك والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الصادرات الزراعية المصرية.