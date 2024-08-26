إدخال اللقاحات المضادة لشلل الأطفال إلى غزة مع تأكد إصابة رضيع بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

في أعقاب تحذيرات من أن غزة قد تشهد تفشي شلل الأطفال على نطاق واسع، تم إدخال لقاحات ضد المرض إلى القطاع الساحلي الذي يعاني من حصار إسرائيلي مستمر.

وتم نقل لقاحات لـ 1.25 مليون طفل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وفقا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن الشؤون الفلسطينية.

وقال البيان "في الأيام المقبلة، ستقوم فرق طبية دولية ومحلية بتطعيم الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح ضد شلل الأطفال في مواقع متعددة في قطاع غزة".

ويطالب ممثلو الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار للسماح بتطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد شلل الأطفال في منطقة الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا.

وقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على منصة إكس، عن قلقه الشديد بشأن حالة طفل (10 أشهر) يوم الجمعة.

وكانت حالة الطفل وهو من دير البلح في وسط قطاع غزة هي أول حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة منذ 25 عاما، وظهرت على الطفل علامات الشلل في ساقه اليسرى، لكنه في حالة مستقرة.