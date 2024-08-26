مدحت قريطم عن أزمة سيارات ذوي الهمم: عقوبات المتلاعبين تصل إلى مصادرة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن سيارات ذوي الهمم أصبحت تجارة بسبب احتياج صاحب السيارة للمال، وعليه يقوم ببيعها لغيره، مشيرا إلى أن مباحث المرور اكتشفت حالات عدة لقيادة سيارات ذوي الهمم من غير مستحقيها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى "ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأحد، أن سيارات المعاقين عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات وحظر توكيل أيضا، لافتا إلى أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية تقوم بعمل اختيار قيادة لصاحب السيارة قبل استلام السيارة.

وأوضح أن ذوي الهمم يحتاجون تشريعا يضبط عملية التصرف في سياراتهم، مطالبا بوضع أحكام قضائية قانونية على المخالفين تصل للغرامة والحبس ومصادرة السيارة، معلقا: تغيير لوحات سيارات ذوي الهمم من أفضل الاقتراحات التي تميز سيارات ذوي الهمم.

وتابع قائلا: أن هناك بعض مركبات 1600 سي سي يتم توفيرها لذوي الهمم ولكن ذلك يتم بناء على لجنة مشكلة من الحكومة، مختتما: لابد من مصادرة السيارات غير المستفاد منها لذوي الهمم.