محمد اسماعيل - القاهرة - نشرة التوك شو| شبهات حول وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا.. وموعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الباحثة المصرية ريم حامد، التي عثر على جثتها أمام مسكنها في باريس

دعا سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب محلياً عن السعر العالمي

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن توطين صناعة الأدوية في مصر يقلل من التكلفة، مما يساعد فى عملية التصدير

طالب الإعلامي أحمد موسى، بسرعة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ لافتا إلى أنها تصل إلى 13 ألف سيارة، ولن يتم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها. إعلان

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، على أن الخبز المدعم الذي يتم توفيره للمواطنين يتم بيعه وفقًا لوزن محدد وليس بشكل عشوائي كما يعتقد البعض.

كشف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتوفير الأسمدة للمزارعين ومنع التلاعب به.