أسطورة علم النفس: التعليقات على موكب سياراتي والسيجار كانت تحفزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المعلم سيد العراقي، الملقب بـ"أسطورة علم النفس"، عن شعوره حيال قرار إلغاء مادة علم النفس، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية.

وخلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد، قال العراقي، أنه علم بالقرار قبل إعلانه الرسمي بيوم واحد، مشيرًا إلى أنه لن يتأثر كثيراً بهذا القرار لامتلاكه مدارس خاصة ومصادر دخل أخرى.

ودافع العراقي عن أسلوبه المثير للجدل في تقديم الدروس، والذي يتضمن استخدام السيارات الفارهة والسجائر، مؤكداً أن هذا الأسلوب لا يؤثر على جودة التعليم الذي يقدمه، معقبًا: "إنتوا ليه زعلانين إنى بركب عربيات وبشرب سيجار، ليه مفهوم المدرس عندكم هو أستاذ حمام في فيلم ليلى مراد ويكون لابس بدلة مقطعة".

وأضاف أن هناك العديد من المعلمين الذين يعيشون في ظروف مادية جيدة، وأن هذا لا يمنعهم من أن يكونوا معلمين ناجحين، متابعًا: "زى ما فى طبيب ظروفه على قده في طبيب ربنا فاتح عليه، المدرسين كذلك الوضع كل واحد ليه ظروفه، عادى جدا يبقى عندى كذا عربية موديلات مختلفة ده فضل من ربنا عليا".

وأوضح أن توثيقه لحياته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي هو جزء من عمله، وأن لديه الحق في فعل ما يشاء طالما أنه لا يضر بالآخرين، مؤكدًا: "الراحة لا تأتي بالراحة ولكن تأتي بالتعب والمجهود، حامد ربنا وشاكر فضله على إلغاء مادة علم النفس، والذين شمتوا في بعد ضياع لقب أسطورة علم النفس كثيرون، ولكني لا اتضايق".

وأكمل: "التعليقات السلبية على فيديوهات موكب سياراتي والسيجار كانت تحفزني، ولم أولد أسطورة ومررت بظروف صعبة ووالدي كان يشيل زلط وأسمنت وحرم نفسه من كل حاجة حتى يعلمني".