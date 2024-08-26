إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 7 أشخاص، بينهم طفل، في حادث مروري وقع منذ قليل على طريق "تنيدة – منفلوط" بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري. وكشفت التحريات عن انقلاب ميكروباص على طريق "منفلوط – تنيدة" بمركز بلاط، ما أسفر عن إصابة:

مازن عبد الواحد إمام، 11 عامًا

شيماء أحمد شاذلي، 27 عامًا

عيد جابر سعيد، 26 عامًا

سامية يوسف سيد، 51 عامًا

محمد محمود جاويش، 30 عامًا

أمير حسين أحمد، 20 عامًا

عبد الله سليمان محمد، 20 عامًا

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتعمل معدات الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتعاون مع وحدة مرور مركز الداخلة على رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد شهدت مساء أمس الأحد انقلاب ميكروباص آخر على طريق "الخارجة - باريس"، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص كانوا في طريقهم من مركز باريس إلى مدينة الخارجة.