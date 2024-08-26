مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

شهد طريق الفيوم/ القاهرة حادث تصادم مروع اليوم، أمام مساكن ميمنة بمركز سنورس، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز، مأمور قسم شرطة سنورس، بوقوع تصادم بين سيارة نقل طائشة وعدة سيارات أجرة وملاكي. على الفور، انتقلت قيادات مديرية أمن الفيوم و9 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف الفيوم، إلى موقع الحادث.

وأظهرت معاينة العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة تهور قائد السيارة النقل الذي كان يسير بسرعة زائدة، ما تسبب في اصطدامه بعدة سيارات كانت تسير في نفس الاتجاه. أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام والتأمين الصحي.

وأشرف العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، على رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور. كما انتقل فريق من نيابة سنورس لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين وشهود العيان. وقرر مدير نيابة المركز التحفظ على سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث وإجراء تحليل مخدرات على قائدها.